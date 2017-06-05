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﻿黑莉：特朗普以自己方式應對氣候變化

2017-06-05 列印
美聯社
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　　美國總統特朗普上周四宣佈退出《巴黎協定》，惹來各國領袖及環保組織不滿。美國駐聯合國大使黑莉（見圖）上周六為總統辯護，聲稱特朗普相信空氣污染和世界氣候變化，亦認為人類要承擔責任解決問題，即使美國退出《巴黎協定》，美國仍會有所承擔。她批評，協定中限制世界各國溫室氣體排放量的條款太過嚴苛，不但難以實行，更損害美國商業機構利益、削減美國人就業機會；強調特朗普將以自己方式來應對氣候變化。
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