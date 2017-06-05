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﻿可回收太空船載貨往國際太空站

2017-06-05 列印
美聯社
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　　美國太空探索公司首次利用循環再用的「龍」太空船，為國際太空站補給物資。搭載「龍」太空船的「獵鷹九號」火箭，上周六傍晚五時七分在佛羅里達州卡納維拉角發射升空，發射約十分鐘後，獵鷹九號第一節順利脫離，並自行降落納維拉角着陸點，而運載二千七百公斤科學研究儀器等物資的「龍」則繼續行程，預計今天抵達。據悉，該搜太空船於二○一四年曾運送補給物資到太空站，該公司副總裁克尼格斯曼表示，該艘太空船再次升空別具意義，它可證明研製可重複使用火箭、太空船，有助降低發射成本。
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