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﻿女子報稱在大學校園被強姦 Woman reports rape on university campus

2017-06-05 列印
   A woman has reported being raped at the University of Kent campus in Canterbury in the early hours of Friday morning.　BBC

　　一名女子報稱周五凌晨在坎特伯雷市的肯特大學校園被強姦。　英國廣播公司
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