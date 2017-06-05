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﻿特朗普錯字「covfefe」 美漢申請做車牌

2017-06-05 列印
        美國總統特朗普上月底在社交網站twitter帖文，批評傳媒不斷報道其負面新聞，其間疑一時手快打錯字，創造出神秘單字「covfefe」。

  該字不但是網民討論對象，更有人用它設計出多款潮TEE，歐洲有設計師將它註冊為商標，而加州律師克雷格亦鍾情該字，甚至向交通部申請用「covfefe」做自訂車牌，他註冊車牌立即拍照片傳給女兒泰拉，而泰拉將父親相片上載twitter後引起熱烈迴響，超過二萬人轉推該幅照片，包括美國有線電視新聞網絡的官方twitter。
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