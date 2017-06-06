﻿圖招攬兒童加入IS 倫敦恐襲犯曾被舉報

倫敦上周六晚上發生恐襲後的第二日，極端組織伊斯蘭國出面承擔責任，但沒有出示任何實質證據證明今次事件是該組織的成員所為。據報其中一名兇徒是在巴基斯坦出生，在倫敦居住，曾在區內企圖招募小孩子加入伊斯蘭國。警方最少兩次接到線報，知道他的存在及知道他有極端思想，但沒有採取任何行動，令人質疑執法部門處理情報的工作是否失誤，令恐怖份子有機可乘。



英國傳媒拍到其中一名兇徒身穿英超球隊阿仙奴藍色球衣，傳媒應警方要求，沒有公佈他的名字，只知道他今年二十七歲，去年曾在第四頻道電視台一部關於回教極端主義的紀錄片中亮相。認識他的朋友透露，他經常在網站YouTube觀看極端主義內容的短片。據悉，他在倫敦東郊的巴金區居住，取得鄰居信任，經常接觸鄰居的孩子，但他暗地裏向小孩子灌輸極端思想。



名叫艾莉卡的女鄰居聲稱，她於兩年前向警方舉報，指有人在公園內向小孩子灌輸激進思想。她曾在該公園聽到一名巴基斯坦人說：「每當有需要時，我都準備好奉阿拉之名，出發前去。我準備好奉阿拉之名去做需要做的事，包括殺自己的母親。」艾莉卡拍下那人的四幅照片並交給警方，但之後沒有下文。



警方表示，恐襲發生時，到場警員與三名恐怖份子駁火，警員共開了五十槍，相信此人是被警員開槍擊斃的三名兇徒之一，警方會繼續追查其背景，包括是否有同黨在逃，並表示已掌握三人的背景資料，會盡快公佈他們的名字。



加國準新娘遇害



遇難的七人中，包括一名來自加拿大、美麗可人的準新娘克麗茜‧阿奇博爾德（Chrissy Archibald），她曾在露宿者收容所工作，其後離開加拿大，與未婚夫遷到歐洲定居。



其家人指她生前心地善良，一直相信每個人都是有價值的，都應該獲得尊重。