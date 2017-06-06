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﻿澳槍手挾人質兩死 傳為IS犯案

2017-06-06 列印
　　澳洲墨爾本布賴頓區昨午發生槍手挾持人質事件。一幢服務式住宅大廈傳出爆炸巨響，之後傳出逾二十下槍聲，案中槍手及一名男子死亡，三名警員受傷，女人質則安全獲救。警方正調查事件是否涉及恐怖主義，有指槍手曾致電當地電視台聲稱是為了極端組織「伊斯蘭國」（IS）而犯案。

　　當地警方於在當地時間昨午約四時接報，得悉該住宅昨午傳出爆炸聲。有住客稱爆炸威力巨大，令整幢建築物為之震動。警員到場後發現一名男子伏屍休息室，其後再於大堂發現另一男子中槍身亡。案件中一名女人質被槍手挾持長達兩小時。據報一名女子曾致電當地電視台自稱是「布萊頓（事件）的人質」，疑為槍手男子更在電話稱「這是為了IS，為了蓋達組織。」當局暫未公佈女人質及死者的身份。
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