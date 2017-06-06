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﻿沙特等六國突與卡塔爾斷交

2017-06-06 列印
　　中東地區爆發外交風暴，巴林、沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋、也門和利比亞，昨突然先後宣佈與卡塔爾斷絕外交關係，指控卡塔爾支持恐怖主義及作出破壞地區性局勢穩定的行為。部份國家會停止與卡塔爾之間的所有海陸空聯繫，並召回駐卡塔爾外交人員，同時驅逐卡塔爾外交人員。卡塔爾外交部其後發聲明表示，對於各國宣佈與該國斷交，感到遺憾和震驚，指此舉「不合理」，認為是各國意圖在政治上監管該國，侵犯卡塔爾主權，又稱該國面對「根據謊言發起的煽動性行動」，政府會用盡一切方法阻止外界影響或傷害卡塔爾社會和經濟。
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