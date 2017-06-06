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﻿特朗普倫敦市長隔空互轟

2017-06-06 列印
　　美國總統特朗普一連兩天對倫敦橋恐襲作回應，先是乘機推銷他所提出的針對回教徒的入境禁令，繼而批評倫敦市長簡世德，指他企圖淡化今次事件。簡世德較早時曾呼籲公眾保持冷靜，並向他們大派定心丸，說：「倫敦市民今天和未來數天都會見到市內加強了警力，無理由擔驚受怕。」特朗普其後在社交網站twitter發文批評簡世德，指「最少七死四十八人傷，倫敦市長竟說：『無理由擔驚受怕』。」倫敦市長辦公室反駁指特朗普是「斷章取義」，又說特朗普利用恐怖襲擊撈取政治利益，今次已不是第一次。官員又指，簡世德有繁重工作要做，包括協調警方、緊急部門和政府對恐襲作出善後工作，認為這些工作比回應特朗普更加重要。
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