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﻿智利法官判106名前特務入獄 Chilean judge sends 106 former secret agents to prison

2017-06-06 列印
　　A judge in Chile has sentenced 106 intelligence officers for the kidnapping and murder of 16 leftist activists in 1974 and 1975. BBC

　　智利一名法官判處一百零六名情報人員入獄，罪名是在一九七四年至一九七五年間綁架和謀殺十六名左翼活躍份子。英國廣播公司
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