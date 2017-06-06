智利一名法官判處一百零六名情報人員入獄，罪名是在一九七四年至一九七五年間綁架和謀殺十六名左翼活躍份子。英國廣播公司
智利法官判106名前特務入獄 Chilean judge sends 106 former secret agents to prison
智利一名法官判處一百零六名情報人員入獄，罪名是在一九七四年至一九七五年間綁架和謀殺十六名左翼活躍份子。英國廣播公司
港升空偏離航道 國航亂飛 差30秒撞山
中國國際航空（下稱國航）一班由本港往成都的客機，前晚起飛後疑未有按空管指示攀升至指定高度，客機擅自左轉，幾乎撞山！空管人員不斷呼叫機師即時右轉及爬升，幸好客機及時返回正常路線，最終平安抵達目的地。國航...
2017-06-06
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強拖癡呆母入屋 暴躁兒子涉虐老
內地發生一宗令人髮指的虐老事件！內地網站近日廣泛流傳一段短片，浙江杭州一名男子在家門外推倒年紀老邁的母親後，更將她在地上拖行十多米，令網民「看着好心疼」。當地民警證實真有其事，指患有老人癡呆的老婦事發當日爬出圍欄險些墮下，該男子一氣之下推倒母親並將她拖行，已訓示男子不可再虐老。 內地近日流傳一則以「浙江杭州一男子拖行老母親」為題的短片。一名男子在家門外將母親推倒在地上後，男子起初逕自走開，任由母親繼續躺在地上，但後來男子又折返拉着她的手，在地上拖行十多米後返回屋內。 短片引起網上熱議，有網民說「看着好心疼」，直斥男子不孝，問他「小時候媽媽是怎麼照顧你的？」有網民認為...
2017-06-06
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圖招攬兒童加入IS 倫敦恐襲犯曾被舉報
倫敦上周六晚上發生恐襲後的第二日，極端組織伊斯蘭國出面承擔責任，但沒有出示任何實質證據證明今次事件是該組織的成員所為。據報其中一名兇徒是在巴基斯坦出生，在倫敦居住，曾在區內企圖招募小孩子加入伊斯蘭國。...
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剛性需求持續 何文田豪宅用家主導交投回穩
政府早前收緊按揭要求，但未有明顯影響豪宅市場。以何文田為例，區內用家需求持續，有準買家更於新辣招宣佈後加緊睇樓，擔心政府再出辣招加重換樓負擔。當中指標豪宅屋苑半山壹號及君頤峰均見交投回升，不少為3房單...
2017-06-06
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未受油組內亂影響 美股穩守二萬一關
美股周一早段在新高水位好淡爭持，杜指初段曾跌37點後，收復失地，穩守21000點關口；納指一度再創新高見6310點，升0.08%。新出爐的經濟數據差強人意，金融股和科技股靠穩，但油價偏軟，拖累能源股走勢。 杜瓊斯工業平均指數其後曾見21203.46點，較上周五跌2.83點；納斯達克指數見6300.57點，跌5.23點。滙控美國預託證價格曾見68.62港元，較香港收市價升0.37港元；中移動美國預託證價格曾見85.24港元，較香港收市價跌0.04港元。 今晨四時，杜指收報21184點，跌22點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見68.46元，較香港收市價升0....
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C朗新look笑壞網民 監躉出巡？
互聯網潮語「識睇一定睇留言」，相信C朗拿度已明白箇中意義。這名葡萄牙射手周日剪了一頭陸軍裝出席皇家馬德里歐聯奪冠慶典，在社交網站詢問球迷新髮型的意見，結果劣評如潮，有人更嘲笑他「似監躉」。 皇馬上周六擊敗祖雲達斯成功衛冕歐聯後，翌日返回馬德里舉行奪冠慶典。全隊傍晚在馬德里市政府接受市長卡梅納祝賀後，坐上開蓬巴士巡遊到市內地標勝利女神廣場，再返回班拿貝主場出席盛大典禮。 曾承諾「奪冠即剪髮」 在決賽梅開二度成捧盃功臣的C朗，以陸軍裝新髮型亮相。他解釋剪髮原因：「我之前曾經許諾，只要在決賽中士哥並幫助球隊取勝，就會剪個新髮型。」這名找數真漢子對新形象充滿自信，還在社交網...
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紐西蘭Tauranga綠色奇異國度
紐西蘭除擁有純美自然風光外，當地還有一種誘人的碧綠色彩，特別吸引崇尚健康的朋友，那便是猶如紐國「國果」的奇異果！這趟來到北島靚景小城陶朗加（Tauranga），便透過多個角度觀賞當地的奇異果田園風光！...
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唔畀入門 無樓揸手 有新碼頭 吳千語狠撇林峯三個月
父親係廈門首富嘅37歲林峯同23歲吳千語拍拖五年，男方坦言「七愛」女方，所以心甘命抵照顧，衣食住行玩全包，拍拖幾個月已每月使多九萬，租堅尼地道豪宅供女友與家人享用。15年初為o氹女友，林峯購入薄扶林一...
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社論——空中亂飛零容忍
網上有各式各樣的監察群組，為大家揭示以往難以得知的事故。昨天一個航空網站，揭發一架中國國際航空與國泰港龍聯營的航班，在大嶼山機場起飛不久，竟未有依照正常航道飛行，疑有撞向大澳山頭的危險，幸及時改正，過程「險過剃頭」，是近期多宗航空事故中最驚險的一次。這究竟是個別例子？還是存有系統性問題？民航處必須徹查，不能容讓再發生。 根據各方資料，涉事國航客機起飛不久，爬升高度低於正常，突然偏離海上飛行的正常航道，又不正常地左轉，撲向大澳山頭，若不修正，有可能撞向天壇大佛，過程中民航處空管人員不停向機師發出緊急指示，提醒地形危險，幸而機師及時補救，逃過一劫。國航承認發生偏離航道事件，解釋...
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閘中尋寶——紅旗星將有備而戰
第三場四班千二米，蘇廄「紅旗星將」今季出道後跑過三仗，第二仗已於田草千二入位，其後增程至千四米成熱倒灶。此後四月初再報跑田草千二米，排位後因腳傷退出，至四月底才恢復慢跳工夫。不過馬兒近期操練已回復正常，上月中由潘頓親自試一千米谷閘，甫起步已自動搶走，騎者沿途扣韁捉實，輕鬆緊咬第三位，至直路上稍稍分韁推騎，隨即交出反應，小休後狀態進度理想。此駒近日多番快跳，屬有備而來，今戰同場對手不算突出，已有勝望。 第八場二班千二米，理廄「靚跑得」今季初出跑沙田直路賽，早段有速度跟前，末段力弱大敗，主因是太重口之故。此駒兩歲時於澳洲多跑高級短途賽，論底質居二班是適中。上仗賽段隨即連番試閘，...
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