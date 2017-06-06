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﻿日本酒吧旅館 飲醉有得瞓

2017-06-06 列印
        港人想「窮遊」日本，可以入住位於福岡的特色酒吧主題旅館「STAND BY ME」！該旅館的地面樓層是站吧，旅客喝醉可立即到樓上的客房倒頭大睡，最特別的是，旅館每月二十四日會請旅客免費飲酒，交換條件是旅客幫忙洗碗兩小時，旅客即可以勞力省下約一千日圓的酒錢！STAND BY ME店長貞末真吾表示，日本人的問題是「看起來沒甚麼精神」，大多數人都很被動，不會主動與人溝通，但飲酒的時候除外，所以他希望結合旅館和酒吧的概念，開辦一間特色旅館。該旅館將於本月中開幕，現已接受網上預約，引起網民關注。
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