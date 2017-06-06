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﻿大談喜歡吃薄餅 為食妹成功入耶魯

2017-06-06 列印
　　每年有逾三萬二千人爭取入讀著名大學美國耶魯大學，美國田納西州一名十八歲少女Carolina Williams，因為撰文談及她喜愛薄餅的原因，博得耶魯大學的招生職員一笑，更奪得該校的入場券。她早前填寫大學申請文件時，應要求以「自己喜歡做的事情」為題撰寫短文一則，她在文中大談自己喜愛外賣薄餅的程度，結果獲耶魯招生職員回覆說閱讀文章後，不禁大笑，並指Carolina在各方面表現出色，已獲得耶魯取錄。
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