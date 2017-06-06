﻿無懼龍捲風 加怪漢堅持剷草

加拿大艾伯塔省一名男子在家中的後園忙着用剷草機剷草，但他身後竟出現了一股龍捲風，空中也驚現一股螺旋雲，但該名男子處變不驚，若無其事，繼續專心地繼續剷草，似乎不在乎危險迫在眉睫。相中主角韋塞爾斯（Theunis Wessels）與家人同住艾伯塔省斯里希爾斯鎮，其妻子塞茜莉亞指，事發於上周五，丈夫早已決定好當天要做好剷草的工作，她則去小睡一會。突然間她被女兒叫醒，說外面好像有龍捲風，塞茜莉亞望向後園，見到丈夫仍很努力地剷草，於是拍下這個奇景。韋塞爾斯事後說，其實當時並不危險，因為龍捲風距離他們的家沒有照片所顯示的那麼近，而且向相反方向吹去。