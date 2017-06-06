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﻿兩朵核突屍花綻放吸昆蟲

2017-06-06 列印
　　美國芝加哥植物園日前出現罕見一刻！園內兩朵會散發臭味的屍花（titan arum）幾乎同時綻放，兩朵屍花分別名為「Java」及「Sumatra」，高六點七五呎的「Java」率先在上周二晚開花，五點九呎高的「Sumatra」則在上周四早上開花。園方指屍花通常每十年才開花一次，綻放期只得一至兩天，園內兩朵屍花同時綻放，相信是北美地區首見。屍花會散發獨特且強烈的腐肉臭味，吸引蠅類及甲蟲接近。
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