﻿女子行萬里路環遊世界

環遊世界不一定要搭飛機！美國俄勒岡州一名三十六歲女子馬克斯韋爾（Angela Maxwell），單靠一雙腳，三年前展開了冒險之旅。她從澳洲珀斯出發，足跡遍佈澳洲、紐西蘭、蒙古、越南和歐洲等多個國家，三年內走了一萬公里路。她說，「澳洲西部金伯利仍是旅程至今最具挑戰的地方，但那裏也是我最喜歡的地方，紅色沙漠中孤獨的聲音和閃爍的夜空，令我留下深刻印象。」她每天大約走三十至四十公里路，拖着一架載有其行裝的手推車，旅程中她只使用可循環再用的物品，並只吃麥片等簡單食物，或好心人送贈的食物，晚上便會紮營休息，一天只花約五美元（約三十九港元）。