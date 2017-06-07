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﻿蘋果智能喇叭 HomePod矚目登場

2017-06-07 列印
        美國蘋果公司周一在荷聖西舉行全球開發商大會，除升級版產品iPad Pro、MacBook Air、iMac Pro；新作業系統iOS 11、Apple watchOS 4外，最矚目是該公司全親智能喇叭HomePod，HomePod不但可以連接iPhone、iPad播放Apple Music各式音樂歌曲，配合人工智能技術Siri，更可達到完美音響效果。HomePod除用作播放音樂，更可結合家中各種智能家電，透過Siri以語音方式控制不同電器。HomePod定價三百四十九美元（約二千七百港元），今年十二月率先美國、澳洲、英國推出。
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