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﻿文翠珊紙板人 不文「反V」

2017-06-07 列印
　　英國明天舉行大選，首相文翠珊領導的執政保守黨力爭取得國會過半數議席，便順利推展「脫歐」工作。日前有人在多佛面向歐洲大陸的懸崖，豎立一個身穿國旗裝、滿面笑容巨型文翠珊「紙板人」，文翠珊看似做出勝利手勢，但細心一看卻發現她其實是代表不屑、手背向外「反V」手勢。據悉，巨型「紙板人」是由身份不明人士租用起重機豎立，而多佛居民普遍認為「文翠珊」向歐洲做出不雅手勢，構思實在很低俗。
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