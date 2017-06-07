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﻿杜魯多划獨木舟 宣傳世界環境日

2017-06-07 列印
　　雖然美國總統特朗普無視國際社會聲音，一意孤行退出《巴黎協定》，但鄰國家加拿大仍決定履行協議的減排目標，年輕俊朗的總理杜魯多周一更身體力行，在尼亞加拉河上划獨木舟宣傳世界環境日。杜魯多還與一個剛好在該處郊遊的家庭交流環保意見，令對方喜出望外。杜魯多更語帶雙關，疑似揶揄特朗普說：「對那些勇敢面對艱難的真相，以及有信心迎難而上的人來說，前景仍然是美好的」。
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