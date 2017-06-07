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﻿紐約街頭彩色鋼琴任彈奏

2017-06-07 列印
　　紐約市曼克頓下區街道上本周一起擺放六十個髹了不同顏色的鋼琴，不論是否懂得彈鋼琴的途人，均可坐下即席彈奏。該項名為「為希望而唱」的活動為期兩周，它最初源於二○一○年一個街頭藝術計劃，舉辦兩屆後贊助經費不足停辦一年，之後由一個藝術家組織接手舉辦，繼續在紐約市著名景點散佈音樂，而電視清談節目台《Late Show with Stephen Colbert》樂隊領班巴蒂斯迪，更率領六十名鋼琴家合奏巴赫的《Prelude in C》。據悉，活動結束後，所有鋼琴會捐贈贈予有需要學校、醫院、社區活動中心。
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