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﻿最名貴金箔漢堡 索價1.78萬

2017-06-08 列印
        荷蘭名廚迪高創作出一款每個售價達一千七百八十五英鎊（約一萬七千八百港元）的至尊漢堡包，並獲健力士世界紀錄大全確認為全球最貴漢堡包。漢堡包頂層麵包鋪滿金箔，遠看猶如一件藝術品，而它的選料上乘，包括頂級日本黑毛和牛牛肉、安格斯牛肉、龍蝦、肥鵝肝醬、白松露、名貴芝士、日本番茄、魚子醬。迪高更可應顧客要求，加入法國生菜、火腿、特製龍蝦醬汁等。若選購套餐，食客更可品嚐一杯牙買加藍山咖啡和馬達加斯加產雲呢拿製成的雪糕。
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