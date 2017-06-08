 Advertisement
  • 2017年6月8日 星期四
  • 29º
  • 80%
熱門： 拐子婆耀東邨居屋長毛卡塔爾

日報新聞 > 國際

﻿米奇孖米妮 即學手語哄女童

2017-06-08 列印
　　社交網站facebook近日流傳一段影片，一名聾啞女童到迪士尼樂園看到米奇老鼠、米妮、布魯圖時，高興得用手語向對方招呼，表示很開心認識對方，他們發現女童使用手語時，立刻向女童身後工作人員示意，由她即場教授簡單手語，即時回應女童。之後，女童走向米妮，米妮即時送上擁抱，用雙手分輕撫背與頭，之後女童再走近米奇，牠亦即時送贈上「愛的抱抱」。短片周二下午上載群組後，已有逾二十八萬次點擊觀看，並分享二千八百次。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd