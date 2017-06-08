 Advertisement
  • 2017年6月8日 星期四
  • 29º
  • 80%
熱門： 拐子婆耀東邨居屋長毛卡塔爾

日報新聞 > 國際

﻿馬德里過路燈 換上同性圖像

2017-06-08 列印
　　每年六月是世界同性戀者「彩虹驕傲月」，各個國家均會舉辦以各式同志為主題的活動。西班牙首都馬德里近日將市內七十二個路口共二百八十八個行人過路燈，更換成同性伴侶為主題的行人過路燈號，紅燈時兩名穿裙的女性牽手站着，示意路人勿過馬路；綠燈時，她們便牽手起步走，示意路人可以過路。馬德里市當局並無透露，該個交通燈是否只在「世界同志驕傲節」期間使用或會永久裝設。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd