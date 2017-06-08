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﻿「猝睡症」青年可連睡26小時

2017-06-08 列印
　　澳洲珀斯十六歲少年奧迪患上名為「猝睡症」的罕見疾病，不論穿衣服、吃早餐、上廁所、與人交談，無時無刻都可以躺下入睡，甚至可連續睡二十六小時。其母表示，兒子每次昏睡均非深層睡眠，醒來時好似沒睡過一樣，仍然十分疲倦，精神萎靡不振。據悉，該種疾病已嚴重影響奧迪日常生活，他已有數年無法上學。其主診醫生希望，當局批准使用的新藥物可改善奧迪病情，令他恢復正常生活。
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