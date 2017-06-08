﻿「猝睡症」青年可連睡26小時

香港地狹人多，是全球居住密度最高的地區之一，在石屎森林裏，樹林不多，部份樹木吸引鳥兒聚居，人鳥親近，為緊張的城市生活增添一點點鳥語，其實是好事。日前康文署派員去大埔運頭角里修剪樹枝，無視該處樹林是本港第二大鷺鳥的棲息地，結果樹倒巢傾，大鷺鳥被迫飛走，遺下幼鳥，紛紛墮地，造成七死九傷「慘劇」，更有不少鳥蛋摔破，激起不少市民憤慨，斥康文署沒有保護野生動物意識，事件值得各部門反省。 事發現場為行人通道，有居民不滿樹下鳥糞斑斑，擔心公共衞生惡化，向當局投訴，有關部門轉介康文署，官員疑「急民所急」，派員到場，任務只有一個，就是解決鳥糞問題，所選手段，就是直截了當清剪樹枝，以為鳥兒走了...

2017-06-08