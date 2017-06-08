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﻿夕張蜜瓜放題114蚊任食！

2017-06-08 列印
        北海道夕張市出產的蜜瓜馳名海外，不少遊客專程前往當地品嚐，而夕張市瀧之上地區近日開設一間期間限定的夕張蜜瓜主題自助餐廳，餐廳成人收費為一千六百日圓（約一百一十四港元）、小童為九百日圓（約六十四元），顧客除可品嚐用各北海道產食材製成的美食外，亦可無限量吃夕張蜜瓜。該餐廳共設有一百一十個座位，由周二起營業到八月底。

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