 Advertisement
  • 2017年6月8日 星期四
  • 29º
  • 80%
熱門： 拐子婆耀東邨居屋長毛卡塔爾

日報新聞 > 國際

﻿孔雀大鬧加州酒舖

2017-06-08 列印
　　美國加州阿卡迪亞鎮一家酒舖周一出現不速之客，在店內大肆搗亂，將貨架上不少美酒佳釀扔到地上，令店主損失五百美元（約三千九百港元），但該名不速之客並非醉漢，而是一隻孔雀。據悉，孔雀在店內逗留約九十分鐘，經理和員工曾嘗試誘使孔雀離開，但孔雀突然發惡在店內搗亂，愛護動物部門人員接報到場，最終利用一個大網制服該隻「憤怒鳥」，將牠帶返辦公室檢查。當局證實該隻野生孔雀是一隻雌鳥，稍後會帶牠到郊外放生。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd