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﻿襲法聖母院 疑犯曾高呼「為敍利亞」

2017-06-08 列印
　　法國巴黎著名景點聖母院發生襲警事件，一名阿爾及利亞男子揮錘襲擊一名巡警，另一名警員鳴槍制服疑犯，警員事後封鎖現場，追查施襲者有否同黨在逃；內政部長科隆透露，疑犯施襲時曾高呼為敍利亞，當局正循恐襲方向調查案件。

　　事發在當地周二下午，該名男子聖母院外揮錘襲擊一名巡警，另一名警員見狀立即槍擊對方，疑犯胸部中槍倒地，警員制服疑犯，將他送院救治；現場傳出槍聲後一片混亂，遊客慌忙走避，近千人避入聖母院內，大批警員事後到場增援，封鎖現場調查，遊客其後獲准離開。

　　內政部長科隆指，疑犯是一名阿爾及利亞裔男子，施襲時曾高呼為敍利亞，當局在其身上發現刀具等武器，當局確定疑犯是單獨犯案，警方正循恐襲方向調查案件。
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