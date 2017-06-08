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﻿傳美司法部長曾向特朗普請辭

2017-06-08 列印
　　美國總統特朗普及其幕僚身陷通俄漩渦，當地傳媒引述消息報道，司法部長塞申斯極力避免自己捲入事件，令特朗普極為失望，兩人關係轉趨惡劣；過去數周二人曾閉門會面數次，其間特朗普破口大罵塞申斯，而塞申斯亦愈來愈不滿。其中一次會面時他表明，特朗普不欲他繼續擔任管治團隊其中一員，他願意請辭。另外，聯邦調查局前長科米今日到參議院情報委員會作供，消息指，科米不認為特朗普要求他終止調查前國家安全顧問弗林與俄國關係屬妨礙司法公正，但對該要求感到不舒服。
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