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﻿日原子能機構核洩漏五人受輻射

2017-06-08 列印
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　　日本傳媒報道，日本原子能研究開發機構位於茨城縣大洗町大洗研究開發中心（見圖），周二上午約十一時十五分發生核洩漏意外，五名工作人員檢查儲存庫中核燃料物質時，包裹核物質的膠袋破裂，導致粉末飛散，五人手部、耳朵等沾染放射物質。機構強調，有關工作人員當時有佩戴防護口罩，且沒有外傷，但其中三人鼻內檢測出放射物質，最大活度是二十四貝可，當局正檢查他們身體是否感染輻射。
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