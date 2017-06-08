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﻿美八歲女頭髮短 球隊遭取消資格

2017-06-08 列印
美聯社
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　　美國內布拉斯加州奧馬哈市八歲女童米莉（圖）熱愛足球，並是當地一支女子足球隊隊員，其所屬球隊周日躋身一項邀請賽準決賽，惟賽前數小時主辦單位卻以米莉一頭短髮，質疑她是男孩，決定取消球隊參賽資格，米莉父親雖向主辦單位出示保險單、醫生文件證明女兒性別，但對方仍不改決定。主辦單位事後否認因米莉外貌而取消球隊參賽資格，批評是球隊名冊上性別出錯，違反規則。曾協助美國贏得女足世界盃的球星韓美亞與雲芭芝，均公開支持米莉，雲芭芝更表示，自己亦以一頭短髮贏得冠軍。
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