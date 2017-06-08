美八歲女頭髮短 球隊遭取消資格
離奇外放 違規策騎 神奇女俠蔣嘉琦 罰坐馬監七天
被香港馬迷譽為「神琦女俠」的女騎師蔣嘉琦近來戰績不再神奇，兼多災多難！她上月二十一日尾場策騎「上利多」跑梗頸四後，被馬會指控她未盡全力爭勝。經兩度研訊之後，蔣嘉琦昨天被裁定違反賽事天條罪成，須停賽七個...
2017-06-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
查工人待遇被捕 美促放三華工
美國關注勞工權益組織「中國勞工觀察」早前僱用三名內地工人，協助調查代工廠僱員待遇期間被公安拘捕。美國國務院發言人促請中方立即釋放或保證三人可公正接受司法審判；而中國外交部強調任何國家無權干涉中國司法程序。 中國勞工觀察早前僱用三名中國工人華海峰、李照、蘇恆，到江西一間替伊萬卡等外國品牌代工生產鞋類工廠工作，暗中調查工人待遇，三人其後與該組織及家人失去聯絡。 內地傳媒報道，三人在工廠工作期間，使用偷拍手錶搜集工廠生產、工資標準等屬商業機密，並轉交境外機構。美國國務院發言人諾爾特周二敦促中國釋放有關人士，或確保三人享有司法與公平審判權利。 中方︰任何國家無權干涉 中國外...
2017-06-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
最名貴金箔漢堡 索價1.78萬
荷蘭名廚迪高創作出一款每個售價達一千七百八十五英鎊（約一萬七千八百港元）的至尊漢堡包，並獲健力士世界紀錄大全確認為全球最貴漢堡包。漢堡包頂層麵包鋪滿金箔，遠看猶如一件藝術品，而它的選料上乘，包括頂級日本黑毛和牛牛肉、安格斯牛肉、龍蝦、肥鵝肝醬、白松露、名貴芝士、日本番茄、魚子醬。迪高更可應顧客要求，加入法國生菜、火腿、特製龍蝦醬汁等。若選購套餐，食客更可品嚐一杯牙買加藍山咖啡和馬達加斯加產雲呢拿製成的雪糕。
2017-06-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑頻錄用家承接
二手再錄用家入市個案，祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天盛苑K座低層2室，面積650方呎，3房間隔，日前獲一名區內客垂青，以428萬元（綠表價）購入作自住，呎價為6585元，屬市價成交。 原...
2017-06-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
FG Alpha揚言狙擊達利食品 「空」群襲港 股仔喪膽
港股昨日先升後跌，市場觀望周四英國大選及歐央行議息，不過市場依然鬧哄哄。近期沽空機構洶群而出，瑞聲（2018）復牌後股價反彈，危機算暫時解除，但又輪到敏華控股（1999）遭渾水點名，股價急跌並停牌。另一沽空機構FG Alpha又揚言，有意向達利食品（3799）埋手。 渾水昨日在Twitter發表一條短文公佈狙擊對象，渾水創辦人Carson Block在出席本港一個論壇時解釋原因，指敏華債務有未披露之嫌，估計實際債務較公佈高出48%，懷疑為支持派息及股份回購。在稅務方面，敏華澳門市場收入比重逾50%，聲稱享有零稅率優惠，懷疑做法除了是逃稅，更有可能是透過造假以誇大盈利...
2017-06-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
迎擊沙特 老袋鼠夠讓
雖然沙特阿拉伯在世界盃十二強賽B組走勢凌厲，不過澳洲今晚作東迎擊，老將卡希爾依然未有懼色，揚言會不惜一切領軍全取三分，力爭小組首兩名直接躋身決賽周。「袋鼠軍團」對賽往績佔上風，對方亦遇強即屈，故不妨取讓球主客和讓一球「主勝」。（now671台、Fox Sports Play App今晚6:00直播） 本輪世盃外圍賽之前，沙特在B組跟榜首的日本同得十六分，澳洲則以十三分排第三，後者欲以小組首、次名直接躋身明年決賽周，今仗可謂非勝不可。教練普斯迪哥路精銳盡出，效力阿士東維拉的隊長積甸拿克、中超遼寧宏運的羅比古斯、墨爾本城的卡希爾等資深將領悉數在陣。 其中，三十七歲老將卡...
2017-06-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
登場直擊 超悍GT R限定公展
平治高性能副線Mercedes-AMG剛於上周五（6月2日），在港推出旗艦限量超跑GT R，以及同系GT C Roadster開篷版，兩輛新車將輪流在中環Mercedes Me專店公開展出。文、圖：彭...
2017-06-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
上月宣佈「分訊」 失戀唐詩詠多仔陪 情傷速瘉
36歲「最佳女友」唐詩詠與33歲洪永城拍拖兩年半屢傳情變，上月中，二人終夾啱時間發「分手宣言」，內容雷同，證明過氣戀人，再見亦是朋友！連日來，人氣唐詩詠忙為孭飛新劇《棟仁的時光》開工，劇中周旋於袁偉豪...
2017-06-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——讓鷺鳥「居者有其巢」
香港地狹人多，是全球居住密度最高的地區之一，在石屎森林裏，樹林不多，部份樹木吸引鳥兒聚居，人鳥親近，為緊張的城市生活增添一點點鳥語，其實是好事。日前康文署派員去大埔運頭角里修剪樹枝，無視該處樹林是本港第二大鷺鳥的棲息地，結果樹倒巢傾，大鷺鳥被迫飛走，遺下幼鳥，紛紛墮地，造成七死九傷「慘劇」，更有不少鳥蛋摔破，激起不少市民憤慨，斥康文署沒有保護野生動物意識，事件值得各部門反省。 事發現場為行人通道，有居民不滿樹下鳥糞斑斑，擔心公共衞生惡化，向當局投訴，有關部門轉介康文署，官員疑「急民所急」，派員到場，任務只有一個，就是解決鳥糞問題，所選手段，就是直截了當清剪樹枝，以為鳥兒走了...
2017-06-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
英明神駒爆冷捧盃
昨晚的木球會錦標，由苗廄「英明神駒」爆冷勝出。至於郭能、莫雷拉和田泰安都梅開二度，而前者憑四分之差力壓莫雷拉，最終成為騎師王。其餘史卓豐尾場墮馬，因頸部受傷而送院。杜利萊第一場犯規，罰停賽兩日及三萬元...
2017-06-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6