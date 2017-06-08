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﻿婚姻可「保健」 Being married 'protects your health'

2017-06-08 列印
　　Marriage appears to be good for your health, boosting your survival chances if you have a major heart risk factor such as high cholesterol, say researchers.　BBC

　　研究人員說，婚姻顯然有益健康，如果你的身體潛伏危及心臟的大患如高膽固醇，婚姻可提高存活機會。　英國廣播公司
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