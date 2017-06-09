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﻿巨型天鵝加州海灘暢泳

2017-06-09 列印
        荷蘭藝術家霍夫曼創作的巨型黃膠鴨曾經在全球掀起熱潮，而美國加州赫莫沙灘日前一隻暱稱莎莉的巨型藍色充氣天鵝，莎莉長三十米、高十三米，是美國一間電訊供應商與電台合作推出，不少遊客看見它後，爭相在莎莉面前自拍打卡，莎莉已獲健力士世界紀錄大全確認是全球最大充氣玩具，它短暫停留加州三天後，會游向東岸佛羅里達州。
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