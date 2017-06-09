﻿成都「熊貓瑞」蘇蘇病逝

暑假將至，是青少年消閒玩樂的好時光，政府日前提出應課稅品修訂條例草案，擬禁止便利店、超級市場及網購商店等向未成年人士賣酒，可說是遲來的「禁售令」，可以避免年輕人在暑假中牽涉醉酒鬧事，亦減少樂極生悲的機會，值得公眾支持，立法會應盡快通過審議，落實修訂草案。 現行酒牌制度規定未成年人士不可在持酒牌場所飲酒，但現行法例並無禁止向他們賣酒，因為他們可以聲稱代親友購買而非自用。政府建議修訂應課稅品條例，禁止向未成年者售賣或供應令人醺醉的酒類（即乙醇含量高於1.2%，例如葡萄酒及啤酒），違者可罰款五萬元。政府亦建議，規定實體商店展出告示，表明禁止向未成年人賣酒；網購或電話訂購亦要收到買...

2017-06-09