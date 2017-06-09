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﻿成都「熊貓瑞」蘇蘇病逝

2017-06-09 列印
　　成都大熊貓繁育研究基地證實，基地內最年長雌性貓熊「蘇蘇」，上周五傍晚因器官衰竭搶救無效死亡，享年三十四歲，相當於百歲人瑞。當局一九八六年在野外發現受傷的「蘇蘇」，遂將牠送到成都動物園治療。獸醫估計，「蘇蘇」在八三年出生，其中一隻眼睛因受傷導致永久性失明；八七年牠接受體檢時，因麻醉意外致呼吸停止逾三小時、休克二十五小時，牠最終憑藉頑強生命力，加上醫護人員全力搶救終起死回生。「蘇蘇」一生共生產三胎共五隻幼熊貓，其中三隻長大存活，繼續繁衍後代。
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