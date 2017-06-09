 Advertisement
  • 2017年6月9日 星期五
  • 31º
  • 75%
熱門： 東堤雙屍唐寧英國大選棄保潛逃T.O.P

日報新聞 > 國際

﻿杭思朗月球樣本袋 估價1500萬

2017-06-09 列印
　　首名踏足月球人類、已故美國太空人杭思朗一九六九年登月時使用的「月球樣本袋」，下月將於紐約拍賣，是首次拍賣人類登陸太空相關物品，估計成交價可達二百萬至四百萬美元（約一千五百六十萬至三千一百二十萬港元）。樣本袋袋面寫有「LUNAR SAMPLE RETURN」（月球帶回樣本）文字，袋中布料更帶有少量月球沙塵，見證人類登陸月球的偉大成就。太陽神十一號登月計劃幾乎所有用品均收藏在美國史密森尼博物館內，唯獨該袋下落成謎，不知如何竟流落民間。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd