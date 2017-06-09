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﻿棕熊坐電單車兜風

2017-06-09 列印
　　社交網facebook近日瘋傳一段短片，一名俄羅斯人駕駛加掛側邊車的電單車在路上飛馳，但坐在側邊車的乘客並非美女，而是一隻巨大的棕熊，而該隻熊竟乖乖地坐在車上，猶如一隻巨型毛公仔。短片雖然全長只有十秒，但上載短短數小時點閱率便突破三百八十九萬，逾三八千人留言討論，更有八萬二千人分享短片。
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