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﻿英大選今有結果 保守黨難大勝

2017-06-09 列印
　　英國昨日舉行大選，改選國會下議院全數六百五十個議席，鑑於當地近日發生多宗恐襲，警方加派警員在各票站附近巡邏，並呼籲選民時刻保持警惕；而選前民調顯示，首相文翠珊領導的執政保守黨，支持率領先在野工黨，但能否拿下議會絕對控制權仍是未知之數。

　　選舉昨日清晨七時至晚上十時舉行，隨即開展點票工作，預料今日有結果。鑑於西敏橋、曼徹斯特、倫敦橋接連發生恐怖襲擊，當局將恐襲警戒級別維持第二高的「嚴重」級，警方加派警員在各票站附近巡邏，確保選舉順利進行，並選民時刻保持警惕，發現可疑狀況應即時報警。

　　改選前，執政保守黨在下議院佔三百三十席、工黨有二百二十九席、蘇格蘭民族黨五十四席、自由民主黨九席、其他政黨二十六席；選前最新民調顯示，保守黨、工黨支持率差距再次擴闊，而文翠珊亦希望保守黨可取更多議席，令英國在脫歐談判中掌握更多主導權。
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