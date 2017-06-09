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﻿科米指特朗普要求他表示忠心

2017-06-09 列印
　　美國聯邦調查局前局長科米昨日向國會參議院情報委員會作供前，科米發表聲明，證實特朗普與他私人會面時，屢次要求他表示忠心，且要求聯調局終止調查前國家安全顧問弗林懷疑通俄事件。

　　科米在聲明透露，一月在白宮與特朗普共進晚餐時，對方曾詢問他是否有意留任局長，又稱不少人欲擔任該職位，強調希望下屬忠於他；而科米則告知對方希望完成十年任期，且向特朗普說明司法部、聯調局獨立於白宮的重要性，並重申會向總統誠實，政治上不會偏袒任何一方。

　　一個月後二人再次在白宮橢圓形辦公室會面，特朗普要求聯調局終止調查前國家安全顧問弗林懷疑通俄事件，讚揚弗林是好人，他與俄方通電話亦無犯錯，唯一錯誤是誤導副總統彭斯，但科米稱當時無回答會否停止調查。
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