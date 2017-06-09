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日報新聞 > 國際

﻿加拿大增軍費七成三

2017-06-09 列印
　　加拿大國防部長薩贊周三宣佈，政府計劃在未來十年增加軍費，由二○一六至一七年度一百八十九億加元（約一千零九十億港元），大幅增至二六至二七年三百二十七億加元（約一千八百八十億港元），增幅達七成三。薩贊批評，歷屆政府均無足夠投資軍事所需，相關政策亦缺乏前瞻性，隨着世界局勢愈來愈複雜、事情變得難以預測，政府有需要投放更多資源，令加拿大維持本土強大，確保北美洲安全。
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