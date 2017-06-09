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﻿科威特國王沙特斡旋斷交風波

2017-06-09 列印
　　沙特阿拉伯、阿聯酋、埃及等多個阿拉伯國家日前突然宣佈與卡塔爾斷交，科威特國王薩巴赫日前到沙特斡旋事件，美國傳媒報道，據相關國家草擬一份與卡塔爾恢復正常外交和經貿關係文件，要求卡國履行與伊朗切斷所有關係、驅逐所有穆斯林兄弟會及哈馬斯組織成員離境、縮減卡塔爾半島電視台規模、停止資助恐怖組織，不干預別國事務等十項承諾。而美國總統特朗普致電卡塔爾元首塔米姆通電話，願意居中調停，希望各國家派代表到白宮磋商化解危機方法。
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