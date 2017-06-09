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日報新聞 > 國際

﻿IS承認殺害兩中國人

2017-06-09 列印
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　　極端組織伊斯蘭國（IS）昨日透過旗下阿瑪克通訊社宣稱，殺死了兩名中國籍教師（見圖）。

　　中國駐巴基斯坦使館早前證實，該兩名被挾持中國教師是夫妻，他們於巴國任職中文教師。據報兩人上月二十四日在巴基斯坦西南部俾路支省首府奎達市遭冒充警員的武裝份子綁架。阿瑪克通訊社稱：「伊斯蘭國戰士殺了他們在巴基斯坦西南部俾路支省挾持的兩名中國人。」中國使館早前透露，該對夫妻分別名為Li Xin Heng和Meng Li，他們在奎達真納鎮地區經營一間中文學習中心，已擔任教師超過一年。
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