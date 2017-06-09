中國駐巴基斯坦使館早前證實，該兩名被挾持中國教師是夫妻，他們於巴國任職中文教師。據報兩人上月二十四日在巴基斯坦西南部俾路支省首府奎達市遭冒充警員的武裝份子綁架。阿瑪克通訊社稱：「伊斯蘭國戰士殺了他們在巴基斯坦西南部俾路支省挾持的兩名中國人。」中國使館早前透露，該對夫妻分別名為Li Xin Heng和Meng Li，他們在奎達真納鎮地區經營一間中文學習中心，已擔任教師超過一年。
IS承認殺害兩中國人
中國駐巴基斯坦使館早前證實，該兩名被挾持中國教師是夫妻，他們於巴國任職中文教師。據報兩人上月二十四日在巴基斯坦西南部俾路支省首府奎達市遭冒充警員的武裝份子綁架。阿瑪克通訊社稱：「伊斯蘭國戰士殺了他們在巴基斯坦西南部俾路支省挾持的兩名中國人。」中國使館早前透露，該對夫妻分別名為Li Xin Heng和Meng Li，他們在奎達真納鎮地區經營一間中文學習中心，已擔任教師超過一年。
搞手組團無買保險 船艇非法載客夜釣墨魚搵命博
踏入六月，墨魚當造，釣魚發燒友歡喜晚上出海釣墨魚，不少人享受船上垂釣樂。近日發燒友在社交平台組團釣墨魚大熱，本報發現部份釣魚團租用的船艇未領有「遊樂船」牌照，有關船隻在沒有許可的情況下載客取酬，一旦出...
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婚禮地點300警戒備 林飛帆：從未求警協助
台灣「太陽花學運」領袖林飛帆下周日在彰化結婚，網上流傳他邀請總統蔡英文、前總統李登輝出席婚禮，而當地警方亦會動員三百警員維持秩序，雖然林事後表示，希望警方切勿耗費資源，但國民黨質疑，有關安排是民進黨向對方報恩。 林飛帆將於十一日與交往八年的女友結婚，社交網facebook前晚流傳一張彰化警方部署表，表示林飛帆當日下午四至至晚上十時在顏氏牧場舉辦婚宴期間，當局會派出約三百名警員到場維持秩序。網上亦流傳蔡英文、李登輝將應邀出席婚禮。 事件惹來部份網民不滿，批評林飛帆學運期間衝擊警方，但結婚時卻濫用警力，要警員替其開路。 林飛帆前晚、昨日兩度在社交網站發表聲明，強調從未邀...
2017-06-09
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巨型天鵝加州海灘暢泳
荷蘭藝術家霍夫曼創作的巨型黃膠鴨曾經在全球掀起熱潮，而美國加州赫莫沙灘日前一隻暱稱莎莉的巨型藍色充氣天鵝，莎莉長三十米、高十三米，是美國一間電訊供應商與電台合作推出，不少遊客看見它後，爭相在莎莉面前自拍打卡，莎莉已獲健力士世界紀錄大全確認是全球最大充氣玩具，它短暫停留加州三天後，會游向東岸佛羅里達州。
2017-06-09
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屋苑續錄用家承接
據星島地產網報道，二手再錄用家入市個案，中原資深區域營業經理趙鴻運稱，鰂魚涌太古城耀星閣高層E室，面積503方呎，2房間隔，望街景，以900萬元易手，呎價17893元。原業主於94年以385萬元買入單...
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英保守黨穩操勝券 杜指納指創新高
美國股市好淡爭持，杜指早段繼續窄幅上落。投資者關注美國聯邦調查局（FBI）前局長科米作供，普遍作壁上觀，但大市中段升幅擴大，當中杜指和納指更創出日中新高。截至今晨四時，杜指收報21,182點，升8.84點。 英國大選於今晨五時會有結果，民調顯示，首相文翠珊的保守黨得票遙遙領先，令大市消除了其一的不明朗因素。 杜瓊斯工業平均指數收市報21,182點，升8.84點；納斯達克指數收報6,321點，升24點。滙控（005）美國預託證價格收報69.04港元，較香港收市價升0.14港元；中移動（941）美國預託證價格報85.13港元，較香港收市價升0.03港元。 歐央行暗示不再減息 ...
2017-06-09
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迎擊沙特 老袋鼠夠讓
雖然沙特阿拉伯在世界盃十二強賽B組走勢凌厲，不過澳洲今晚作東迎擊，老將卡希爾依然未有懼色，揚言會不惜一切領軍全取三分，力爭小組首兩名直接躋身決賽周。「袋鼠軍團」對賽往績佔上風，對方亦遇強即屈，故不妨取讓球主客和讓一球「主勝」。（now671台、Fox Sports Play App今晚6:00直播） 本輪世盃外圍賽之前，沙特在B組跟榜首的日本同得十六分，澳洲則以十三分排第三，後者欲以小組首、次名直接躋身明年決賽周，今仗可謂非勝不可。教練普斯迪哥路精銳盡出，效力阿士東維拉的隊長積甸拿克、中超遼寧宏運的羅比古斯、墨爾本城的卡希爾等資深將領悉數在陣。 其中，三十七歲老將卡...
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美國直擊！專業Pro品登場
蘋果剛於美國三藩市舉行一年一度的WWDC（全球開發者大會），發佈會向來以適用於iPhone及iPad的全新iOS，還有各款MacOS、WatchOS及tvOS做主角，不過今年來個大包圍，除上述作業系統...
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I.T內地生意旺 邱淑貞教囡節儉平食茶記
日前，I.T主席兼行政總裁沈嘉偉出席全年業績發佈會，他指內地收益大幅增長至36億。公司賺錢，好應該獎勵吓自己及家人，但沈嘉偉兩夫婦反而教囡，要從小學懂節儉美德。發佈會後兩日晚上，美魔女邱淑貞兩公婆帶6...
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社論——快推遲來的禁售酒令
暑假將至，是青少年消閒玩樂的好時光，政府日前提出應課稅品修訂條例草案，擬禁止便利店、超級市場及網購商店等向未成年人士賣酒，可說是遲來的「禁售令」，可以避免年輕人在暑假中牽涉醉酒鬧事，亦減少樂極生悲的機會，值得公眾支持，立法會應盡快通過審議，落實修訂草案。 現行酒牌制度規定未成年人士不可在持酒牌場所飲酒，但現行法例並無禁止向他們賣酒，因為他們可以聲稱代親友購買而非自用。政府建議修訂應課稅品條例，禁止向未成年者售賣或供應令人醺醉的酒類（即乙醇含量高於1.2%，例如葡萄酒及啤酒），違者可罰款五萬元。政府亦建議，規定實體商店展出告示，表明禁止向未成年人賣酒；網購或電話訂購亦要收到買...
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嬴風雲本利歸還
李寶利繼上周日大發神威贏得四場頭馬後，周三晚谷戰續有佳作，苗廄「英明神駒」在其胯下爆出大冷W捧走木球會錦標，搏殺可謂得心應手。這位近期旺人於周日的沙田賽事將策騎八駒上陣，李寶利揚言希望乘勝追擊爭取更多...
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