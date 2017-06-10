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﻿科米指被革職 與調查通俄事件有關

2017-06-10 列印
　　月前遭美國總統特朗普革職的聯邦調查局前局長科米，在參議院聽證會上表示，相信自己被革職一事，與聯調局堅持調查特朗普競選團隊、前國家安全顧問弗林涉嫌通俄事件有關。

　　科米表示，特朗普就職後曾與對方會見數次，特朗普曾要求他對自己政治效忠，換取繼續擔任局長一職，又明言「希望」聯調局停止調查弗林懷疑通俄事件；他相信，自己被革職一事，與聯調局堅持調查事件有關。至於對方言行有否構成妨礙司法公正，科米認為應因監督調查工作的獨立檢察官米勒判斷。

　　科米批評，特朗普近日言行已越界，他對聯調局種種批評根本是汚衊與謊言。他又透露，聯調局選前重啟希拉莉以私人電郵處理公務案，是基於司法部長接受政治妥協。
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