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﻿日通過特例法案 明仁明年底退位

2017-06-10 列印
　　日本國會參議院日上午表決通過天皇退位特例法案，為日皇明仁退位鋪路，預計明仁最快明年底退位，由皇太子德仁登基繼位。

　　年屆八十三歲高齡的明仁近年健康轉差，去年他罕有發表公開講話，表示自己無能力繼續履行天皇職務，暗示希望退位。

　　繼國會眾議院日前通過天皇退位特例法案後，參議院昨亦通過法案，由於日皇須在特例成為法例兩年內退休，預計明仁最快明年底退位，皇太子德仁在二○一九年元旦繼位。日本政府最快會在明年夏天公佈退位日期和新號。

　　今次是日本二百年來首次有天皇生前退位，法案明確規定退位安排僅適用於明仁。另外，國會亦通過沒有約束力的附帶決議，要求政府就女性皇室成員繼位問題展開討論。
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