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日報新聞 > 國際

﻿多國向卡塔爾開出復交條件

2017-06-10 列印
　　沙特阿拉伯、阿聯酋、埃及、巴林發等中東國家相繼與卡塔爾斷交，阿拉伯多國日前開出復交條件，要求卡國停止支持恐怖主義及支援極端組織，並縮減官方半島電視台規模。卡塔爾外相阿卜杜勒拉克曼強調，不會向涉事國家妥協，並否認支持恐怖主義。不過，沙特等國卻發表聯合聲明，公佈一份聲稱是卡塔爾資助恐怖主義名單，當中五十九人、十二個組織，包括兩名被歐美列為恐怖主義資助者名單人士。
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