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﻿北韓指試射成功擊中東海目標

2017-06-10 列印
　　北韓日前向東海發射多枚巡航導彈，朝鮮官方通訊社昨證實，周四首次試射新型地對艦巡航導彈，導彈並成功探測、命中東海上目標船隻；報道指，試射目的是要檢驗反艦巡航導彈，應用於火箭或履帶式發射車等效果，領袖金正恩亦親自在場監督試射過程，他滿意試射結果，且讚揚國防科學部門不斷開發出高精密度海陸空武器系統，彰顯北韓攻擊能力。美國國務院發言人批評北韓最新一次試射是挑釁行為，總統特朗普、國防部長馬蒂斯、國務卿蒂勒森曾開會討論朝鮮半島局勢、韓國部署薩德系統進展。
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