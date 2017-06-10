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﻿挾持人質 紐卡素男子被捕

2017-06-10 列印
　　英格蘭北部紐卡素發生挾持人質事件，未有造成傷亡。事發在昨日清晨約八時，一名男子持刀闖入諾桑比亞區一間職業介紹中心，挾持六名人質。警方接報後派出持槍警員封鎖現場附近一帶，疏散學生宿舍內宿生，臨時關閉一個地鐵站。疑犯先後釋放五名人質，挾持最後一人與警方對峙，事件擾攘約兩個半小時後人質獲釋，並無受傷，涉事的持刀男子被捕，他只身穿內褲，被警員帶走調查。
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