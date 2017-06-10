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﻿日環球影城有得玩瑪利奧賽車

2017-06-10 列印
        日本環球影城內，以電子遊戲《超級瑪利奧》為主角的主題區「超級任天堂世界」，周四動工興建，預計二○二○年東京奧運揭幕前落成啟用，屆時區內將設有由《瑪利奧賽車》改編的機動遊戲，重現遊戲場景。「瑪利奧之父」、任天堂公司代表董事宮本茂透露，該個機動戲是將電子遊戲世界搬到現實世界，期待能早日完工。由於《超級瑪利奧》在外國有不少粉絲，環球影城期望設施開放後，可吸引更多外國旅客到訪該主題公園。
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