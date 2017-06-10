 Advertisement
  • 2017年6月10日 星期六
  • 28º
  • 84%
熱門： 林敏驄港鐵持槍修樹毁巢酷熱天氣堅尼系數

日報新聞 > 國際

﻿100蚊「假鑽戒」變650萬!

2017-06-10 列印
　　一名英國婦人八十年代倫敦西部一跳蚤市場花十英鎊（約一百港元）購入一枚鑲有巨型「假鑽石」的戒指，多年來一直戴着它做家務、外出逛街，早前鑽戒主人遇到一名珠寶商，對方稱「假鑽石」並非池中物，建議她去找專人鑑定，結果證實它是重二十六點二七卡、一級顏色及VVS2淨度的稀有鑽石。鑽石周三拍賣，拍賣最初估計成交為三十五萬英鎊（約三百四十九萬港元），但競投情況較預期激烈，鑽石最終以六十五萬六千英鎊（約六百五十三萬港元）成交。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd