﻿日夫婦爆炸場面影結婚相

內地朋友口頭禪中，有「三觀」這個詞，比如「三觀不正」、「三觀盡毀」之類。 「三觀」是人生觀、價值觀、世界觀的總稱，很是流行。但略為想一想，不過是煞有介事。這所謂的「三觀」其實重複，人生觀不離價值觀，價值觀包括世界觀，說穿了，一個「價值觀」已可概括。 人生的價值觀最重要，只有價值觀相近的人才可以走在一起，反之，人也南轅北轍。 與人交往當作如是觀，一個人值不值得交往，最重要是看大家有無近似的價值觀。這便是「物以類聚，人以群分」，大方的人找大方的人，小器的人聚小器的人，開朗的人很難跟陰暗的人相處，陰暗的人也受不了開朗人的陽光。人群基本上就是這麼劃分的。 因為價值觀各有不同，所以也...

2017-06-10