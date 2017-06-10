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日報新聞 > 國際

﻿日夫婦爆炸場面影結婚相

2017-06-10 列印
　　日本少女漫畫家栗原守與丈夫均是特攝片忠實粉絲，二人雖然結婚近兩年，惟因工作繁忙一直未有拍攝結婚相，夫婦早前由一間角色扮演公司安排下，前往櫪木縣岩舟山一個經常在特攝片內出現處廢棄礦場拍攝婚照。他們在爆炸家精心計算下，重演戰隊及超人出場的經典爆破場面，夫婦擺出有型動作影相後，丈夫亦明顯抵受不住爆炸巨響，不禁邊掩耳邊與妻子跑向鏡頭。
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