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﻿美富豪賣公司 6.7億派畀員工

2017-06-10 列印
　　美國億萬富豪佛利斯兩年前以十三億美元（約一百零一億四千萬港元），將名下一間玻璃公司售予一個愛爾蘭集團，但他並非獨佔該筆巨款，而是撥出八千六百萬美元（約六億七千零八十萬港元）當作特別獎金，發放給約一千四百名任職超過一年的員工，平均每人領超過六萬美元（約四十六萬八千港元），兩名資深倉庫員工更各獲發一百萬美元（約七百八十萬港元）。佛利斯在二戰時出身，因家裏窮困潦倒，被父母送至孤兒院，幼小年紀便在農場打工維生，養成堅毅、不服輸性格。他表示，一直討厭聽到「你做得很好，謝謝你」，因為只是口頭道謝並不能讓員工置業或應付孩子學費，遂決定用獎金報答員工。
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