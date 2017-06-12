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日報新聞 > 國際

﻿民主統一黨拒組聯合政府 文翠珊未化解逼宮危機

2017-06-12 列印
■文翠珊拉攏北愛爾蘭民主統一黨組成聯合政府，遭黨魁范愛玲拒絕，范愛玲僅承諾日後在重要時刻支持保守黨政府。美聯社
■民主統一黨拒絕透露與保守黨合作條件。美聯社
■文翠珊政治豪賭失敗，要重組內閣成員。美聯社
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        英國首相文翠珊政治豪賭失敗，保守黨喪失國會下議院控制權，該黨原計劃與北愛爾蘭民主統一黨組成聯合政府，惟對方拒絕，兩黨達成原則性協議，民主統一黨僅承諾日後在重要時刻支持保守黨政府。雖然文翠珊堅持繼續領導保守黨，但她並未化解逼宮危機，報道稱，最少五名閣員支持外相約翰遜取代文翠珊地位。
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