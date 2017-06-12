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﻿美司法部長明出席聽證會 回應科米指控

2017-06-12 列印
■司法部長塞申斯決定明天出席聽證會，回應科米指控。美聯社
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　　美國聯邦調查局前局長科米上周在參議院情報委員會聽證會內，指控總統特朗普因他拒絕停止調查其陣營人士涉嫌通俄事件，遭對方憤而解僱；而司法部長塞申斯決定明天出席聽證會，回應科米指控。

　　塞申斯上周六致函參議院撥款委員會主席謝爾比，表示認為有需要在合適場合，回應科米日前在聽證會內各項指控後，而參議院情報專家委員會是最適合場所，故決定親身出席委員會作證。

  他原訂當日出席眾議院和參議院撥款小組委員會討論司法部預算，將改由副部長羅森斯坦出席。

　　塞申斯一月在確認司法部長提名的聽證會上曾表示，在特朗普競選總統期間並無接觸俄方人員；惟於三月改口，承認去年曾兩次會晤俄羅斯駐美大使基斯利亞克。塞申斯被指涉嫌隱瞞和俄方接觸之事，他之後同意在通俄指控的調查中避嫌，不參與聯調局相關查工作。
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