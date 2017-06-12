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﻿名主持駕超跑翻車負傷爬出險死

2017-06-12 列印
　　英國廣播公司汽車節目《Top Gear》前主持哈蒙德，日前在瑞士替其主持的亞馬遜網上汽車節目《The Grand Tour》拍攝駕駛電動超級跑車環節時發生意外，跑車嚴重損毀，幸哈蒙德及時逃生。哈蒙德事發時駕駛該輛價值二百萬英鎊（約一千九百八十七萬港元）的跑車在聖加倫山區高速行駛，詎料入彎時跑車失控翻落山坡並起火，哈蒙德負傷爬出車廂，未幾跑車發生爆炸。消防員接報後到場開喉灌救，火勢撲滅時名車已燒成廢鐵，哈蒙德則由直升機送院，醫生證實他膝蓋骨折。節目另一主持克拉克森其後在社交網站twitter留言，表示今次他見過最嚴重交通意外，猶幸哈蒙德平安無事。
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